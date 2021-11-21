/662356/وزير-الرياضة-يستقبل-أمين-عام-الفيفا-وسكرتير-عام-الكاف

استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، فاطمة سامورا أمين الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، وفيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والوفد المرافق لهم، بمقر الوزارة، للتباحث حول تكثيف أوجه التعاون المشترك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضمن اللقاء، بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم، ومناقشة بعض الضوابط والبنود المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بالكاف، بالإضافة إلي مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الحضور في اللقاء:

حضر اللقاء، المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، والأستاذ محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والمستشار محمد دياب المتشار القانوني للوزارة.

أكد وزير الرياضة أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الإفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر.

الأمين العام للفيفا

ومن جانبهم، وجه الأمين العام للفيفا وسكرتير الكاف الشكروالتقدير لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الإفريقية مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، تقديراً للجهود المبذولة في خدمة كرة القدم الأفريقية من كلا الأطراف.

بطولة أمم افريقيا

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القادم، جميع الاتحادات المشاركة في البطولة أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها خلال مباريات البطولة القادم والتي سوف يتم تنظيمها بالكاميرون.

وتقام بطولة أمم أفريقيا العام المقبل، خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2021.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في الخطاب المرسل للاتحادات أنه سيتم تحمل مصاريف 40 عضواً من البعثة المشاركة في البطولة، على أن يتواجد 23 لاعبا و17 مسئولا، وسيتحمل أي منتخب تواجد أعداد زائدة خلال البطولة والمشاركة في الكان.

وأوضح الكاف أن تقنية الفيديو سيتم تواجدها بداية من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، وللبروتوكول الصحي ستقام قبل 72 ساعة من كل مباراة.

أما بالنسبه للمنشطات سيتم اختيار اثنان من لاعبي كل منتخب عقب نهاية المباراة للكشف عن المنشطات.