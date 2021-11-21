/662358/بسبب-سفره-للخارج-مقتل-مواطن-على-يد-نجله-بأبنوب-في-أسيوط

لقى مواطن بمركز أبنوب محافظة اسيوط مصرعه بطلق نارى ،على يد نجله بسبب خلاف حول السفر الى إيطاليًا ،حيث تلقى اللواء عمر السويفى ، إخطاراً من العميد شريف الخربطلى مأمور مركز شرطة أبنوب، من أهالى منطقة شارع العمدة بابنوب بوجود قتيل ملقاه بالشارع ، بعد أن أطلق عليه نجله النار ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بسبب سفره للخارج.. مقتل مواطن على يد نجله بأبنوب محافظة أسيوط

وعلى الفور انتقل المقدم احمد عبد المالك رئيس المباحث والرائد عبدالحميد عبدالناصر معاونًا للمباحث ، إلى مكان الواقعة للفحص وتبين وجود " جثة أ،ر " 58 سنه سائق وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزى تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وأكد شهود العيان بنشوب مشاجرة بين الأبن ويدعى مدحت 33 عام ووالدة بسبب خلاف حول مطالبة الابن بالسفر الى ايطاليا مرة اخرى بعد ترحيله منها منذ شهور ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب أخر نجح رجال مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في كشف ملابسات مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإلقاء القبض على القاتل، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، جهودها لكشف ملابسات ولغز مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون في المنوفية، والقاء القبض على القاتل،

فقام بخنقها خوفا من أن تفضح ما قام به

وأتضح لرجال المباحث أن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، وقام باستدرج الطالبة إلي منزله في القرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها خوفا من أن تفضح ما قام به، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفي وطلب منها الذهاب إلي منزله لتقديم المساعدة المالية لها ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفى نفس السياق صرحت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، دفن الجثة بعد العرض على الطب الشرعى .