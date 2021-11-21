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اسكان الشيوخ تناقش دراسة حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر«صور»

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عقدت لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل اجتماعا اليوم برئاسة النائب خالد سعيد لمناقشة عدد 6 دراسات تشمل مجالات عده منها مناقشة دراسة حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر وكذلط دراسة خطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتنمية والاستدامة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اسكان الشيوخ

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وتستكمل اللجنة فى اجتماعات متتالية لباقي الدراسات بحضور ممثلين وخبراء من الحكومة وخارجها لمناقشة دراسة الاحوزة العمرانية للمراكز والقري وكذلك مناقشة دراسة المبادرة الرئاسة حياة كريمة والخطة الاستراتيجية لتنمية الصعيد.

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وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على  قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع  القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى  في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات  إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

فلسفة القانون وأهدافه:

حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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