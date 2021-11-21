/662362/تشكيل-ريال-مدريد-لمواجهة-غرناطة-بالدوري-الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة، في لقاء الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء، في لقاء يحل فيه ريال مدريد ضيفاً على غرناطة على ملعب لوس كارمنيس.

تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال- ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال - مليتياو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكو.

خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

نتيجة مباراة ريال مدريد وفالكانو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2/1 على ملعب سنتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الليجا الإسبانية.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق الضيف في تقليص الفارق عن طريق النجم الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 76، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا التعادل لينتهي اللقاء بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 27 منفرداً بصدراة جدول الدوري بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني، بينما يظل رايو فاليكانو عند النقطة رقم 19 بالمركز السادس.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره. وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.