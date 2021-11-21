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رئيس البنك الزراعى بـ «زراعة الشيوخ»:واجهنا تحديات كبيرة بإرادة النجاح من أجل الفلاح..ونتعامل مع 45مليون مواطن ومتواجدون فى كل قرية

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شارك علاء فاروق ــ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى-  الأحد-  بإجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، لعرض دراسة استراتيجية البنك الزراعي المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أنه لدية قناعة ويتحرك فى إطارها بأن البنك الزراعى هو بيت  الفلاح المصرى ويتم العمل من خلاله لخدمة جموع أهالينا بالقرى بمختلف محافظات الجمهورية.

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جاء ذلك فى كلمته- الأحد- بمشاركة أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مؤكدًا على أنه منذ أن تولى مسئولية البنك الزراعى خلف السيد القصير وزير الزراعة الحالي وعمل على استكمال جهود التطوير ولكن كان هناك العديد من التحديات التى واجهتهم حيث وجود خلل فى الهيكل التمويلى للبنك، وعدم وجود دور فعال للبنك فى  المشروعات القومية، وعدم قيام الشركة الزراعية بدورها لخدمة الفلاح، كما أننا كنا أمام إشكالية كبيرة بشأن  الموارد البشرية والتى كان يغيب عنها التخطيط وإعادة الهيكلة  بجانب سوء أوضاع الحوكمة والدعم.

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ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إلى أنه أمام كل هذه التحديات كانت هناك أرداة للمواجهة والعمل بشكل مختلف ومن ثم تم إقرار استراتيجية جديدة وبخطوات تنفيذية واضحة  استهدفت بشكل مباشر تطوير العنصر البشرى  حيث بالنك نحو 14 ألف ونصف موظف وتم التنسيق مع البنك المركزى بتطوير أدائهم بدورات تدريبية وتم رصد ميزانية كبيرة لها من أجل تحقيق نتائج ملموسة وهو ما تم بالفعل، وأيضا  النظر بجدية لملف البنية التحتية التكنولوجية  والتنسيق مع الجهات السيادية المعنية للتطوير حفاظا على أموال البنك.

 

رئيس البنك الزراعى بـ «زراعة الشيوخ»:واجهنا تحديات كبيرة بإرادة النجاح من أجل الفلاح..ونتعامل مع 45مليون مواطن ومتواجدون فى كل قرية

 

وأكد على أن البنك وقياداته الحالية لديهم هدف رئيسى من ضمن أهداف كيرة بأن يكونوا من أهم البنوك العاملة بمجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تخدم الفلاح المصرى، خاصة أنهم يتعاملون مع نحو 45مليون مواطن بالقرى  ومن ثم هؤلاء المواطنين بحاجة لأن يجدوا البنك بجوارهم دائما وهو ما يتم  حيث المشاركة مع النواب فى مختلف الدوائر وأيضا إعداد قوافل مختلفة تخدم الفلاح، مؤكدا على أن البنك هو بيت الفلاح وأيضا البنك متواجد بجوار الفلاح فى كل قرية من قرى مصر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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