تفاصيل وفاة شخص وإصابة 8 آخرون في حادث تصادم بطريق محور روض الفرج

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شهد طريق محور روض الفرج الضبعة، وفاة شخص وإصابة 8 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفيات لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص وإصابة 8 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بطريق محور روض الفرج الضبعة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من الخدمات الأمنية مفاده وقوع حادث مروري بطريق الضبعة اتجاه محور روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف واتضح وفاة شخص واصابة 8 اخرون تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر اليوم شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" آثر السرعة الزائدة، مما نتج عن سقوط الميكروباص فى الزراعات وترعة صغيرة على بعد أمتار قليلة من مستشفى القرنة المركزي، مما أسفر عن إصابة 14 مواطنا بكدمات وجروح بسيطة جراء الحادث.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إشارة من غرفة النجدة يفيد بإصطدام بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، على الطريق الزراعى بالقرب من مستشفى القرنة المركزى، وانتقل على الفور لموقع الحادث برفقته سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، ومعدات مجلس المدينة لتسيير حركة المرور بعد توقفها جراء الحادث.