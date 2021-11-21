صور..أوقاف الشيوخ تدرس برنامج الوطنية للإعلام فى التوعية والتثقيف الديني وأليات القضاء على الإدمان

/662368/صورأوقاف-الشيوخ-تدرس-برنامج-الوطنية-للإعلام-فى-التوعية-والتثقيف-الديني-وأليات-القضاء-على-الإدمان

ناقشت لجنة الشؤن الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر،خلال اجتماعها اليوم، عدد من الملفات وطلبات الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجنة الدينية بالشيوخ اليوم

التثقيف الديني

وعقدت اللجنة برئاسة الدكتور يوسف عامر اجتماعا اليوم لدراسة ومناقشة برنامج عمل الهيئة الوطنية للاعلام فى عام 2021 /2022 فيما يخصها من تحقيق اهداف رؤية مصر 2030فى مجال التوعية والتثقيف الديني وتقديم المقترحات التي تدعم الهيئة فى تحقيق اهدافها ومهامها.

كما تستكمل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة دراسة واقتراح اليات تعمل على القضاء على ظاهرة الادمان والتدخين كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان امام بشان انشاؤ فرع لجامعة الازهر بمحافظة الاسماعيلية .

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

فلسفة القانون وأهدافه:

حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.