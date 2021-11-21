/662369/بقرار-من-وزير-الرياضة--عودة-مرتضى-منصور-لرئاسة-الزمالك-يوم-الثلاثاء

أصدر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، قرارا صادما ومفاجئا لجماهير اعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك بعود مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعودتة لرئاسة القلعة البيضاء مجدداً.

تدريبات الزمالك

وقرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.