صور..دفاع الشيوخ تستمع لوزير الأوقاف فى مناقشات قضية الوعي والانتماء الوطني

/662370/صوردفاع-الشيوخ-تستمع-لوزير-الأوقاف-فى-مناقشات-قضية-الوعي-والانتماء-الوطني

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع بالشيوخ

الانتماء الوطني

وعقدت لجنة لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة . وتستانف اللجنة اجتماعاتها بعقد اجتماعات فى ذات الشان فى ملف قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ووزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسين زين.

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

فلسفة القانون وأهدافه:

حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.