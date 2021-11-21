صور- حياة كريمة.. قوافل طبية موسعة لأهالى أسوان المتضررين من الطقس

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، فى إطار المبادرة الرئاسية، صباح اليوم قوافل طبية موسعة موجهة لأهالى محافظة أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السىء الأخيرة التى شهدتها المحافظة، حيث تم تنفيذ أربع قوافل طبية متعددة التخصصات، وذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة والمستشفى الجامعى بأسوان، وتم توجيه القوافل الطبية التى تشمل العديد من التخصصات بالإضافة المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة علاوة على توفير لقاح الكورونا وجميع أمصال لدغ العقارب، وتستمر القوافل من اليوم الأحد حتى يوم الخميس المُقبل لخدمة أهالى القرى المتضررة من السيول ومنها قرى غرب أسوان وغرب سهيل وكذلك قرى الشلال وعزبة كيما بأسوان.





ويأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الازمات، كما تستمر اليوم القوافل الغذائية التى اطلقتها المؤسسة ليومها الثانى بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية لأهالى أسوان.

وكانت المؤسسة قد وجهت عدد من المساعدات العينية لأهالى أسوان، ويأتى ذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان، لإرسال كافة المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل تعويضاً للأسر المتضررة.

وتواصل فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة عملها على الأرض فى اسوان لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما ان المؤسسة ستبدأ بترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كافة آثار الضرر الواقع على أهالى أسوان ، كما تسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصادياً وذلك فى صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً على تقديم التعويضات العينية لمتضررى السيول، كما ستسمر المؤسسة فى دعم المزيد من القوافل لأهالى المحافظة، تتضمن عدد من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا فى جميع محافظات مصر.

وكانت المؤسسة، أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضررى السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة فى مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

وجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية ومبادرة قطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة الكورونا، ويأتى ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيداً على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنه للمواطنين.