وكالات الأنباء تشيد بزى طواقم التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - ثمنَّت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إشادات وكالات الأنباء العربية والدولية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بزى أطقم التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، إلى أن زى أطقم التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حاز على العديد من الإشادات بمختلف وكالات الأنباء العربية والدولية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يحمل عبارات منها (بداية الشفا، الصعب هيمر، اطمن إنت معانا، أنت قوى)، بما يسهم فى خلق طاقة إيجابية وجو من الراحة النفسية والطمأنينة لدى المرضى وذويهم من منتفعى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن هذه الإشادات بزى الطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، هو ما يؤكد العائد الصحى والإنسانى الضخم الذى حققته منظومة التأمين الصحى الشامل على المواطن وما أثبتته من كفاءة على أرض الواقع، والتى ساهمت فى زيادة مكتسبات القطاع الصحى وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمصريين وسط إشادات عربية ودولية بذلك.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن سجل إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس الابتكار والإبداع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التفوق على جميع المستويات العلاجية والإدارية والفندقية والخدمية، وتابع: نستمر فى التطوير باستخدام أفضل التقنيات المعمول بها فى العالم من أجل توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، والمُضِّى قُدمًا نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحى قوى يوفر التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية لـ 100 مليون مصرى.

وأضاف "السبكى"، أن نجاح جهود هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية هو تأكيد لريادتها وتأثيرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، والذى يرجع لاستراتيجية عملها القوية التى جعلتها قوة فاعلة فى إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحى بمصر، مؤكدًا: نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحقيق حلم المصريين فى النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة كل مصرى ومصرية.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، أن الزى الجديد للتمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل هو مزيج من الخبرات الأوربية والأمريكية، بواقع 13 كودًا جديدًا تم اختيارهم بعناية من مجال تكويد الملابس الطبية وتجهيزات الطاقم الطبى Medical Staff Outfit عالميًا.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتنمية كافة الجوانب والمهارات الإكلينيكية واللغوية والبحثية للأطقم التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة لها باعتبارها ذراع خدمية هامة فى منظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، وذلك بالإضافة إلى تحسين المظهر العام والانضباط المؤسسى بهدف خلق الصورة الذهنية الإيجابية عن تمريض منشآت هيئة الرعاية الصحية الذى يتماشى مع المعايير القياسية الدولية والقياسية فى المجال الطبى.

وتابعت: أن هيئة الرعاية الصحية قدمت برنامجًا متكاملًا لتدريب الأطقم التمريضية والنهوض بخدماتها من خلال الاهتمام بالبرامج التدريبية للتمريض وإعادة التأهيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ومنها برنامج تدريبى مشترك مع الحكومة الإيطالية من أجل تعزيز وتبادل الخبرات لرفع كفاءة التمريض، ويشمل برامج تدريبية نظرية وعملية للطواقم التمريضية لاستخدام المناهج العلمية الحديثة فى التطبيق والقياس للنهوض بمنظومة الخدمات التمريضية وتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمى بهذا الصدد، علاوة على تطوير معاهد رعاية للتمريض لتعلم الخدمات التمريضية حسب أحدث المناهج التعليمية والطرق والوسائل التدريبية.

ولفتت إلى أن اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالأطقم التمريضية هى انعكاس لاهتمامها بكل ما يُقدِّم خدمة ورعاية صحية جيدة للمريض، واعتبار التمريض أحد الركائز الأساسية لنجاح عملية أداء الخدمة والرعاية الصحية للمرضى، مشيرة إلى أن ما بذلته هيئة الرعاية الصحية فى هذا الشأن وما تبذله لتعزيز جهودها الرامية نحو بناء نظام صحى متكامل قوى بكل أطرافه قادر على تلبية احتياجات المواطنين، والوصول لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.