عاجل.. مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى فى السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت جمهورية مصر العربية، بتوقيع الاتفاق السياسى بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالى فى السودان، اليوم 21 نوفمبر 2021.





وأشادت مصر فى هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التى تحلت بها الأطراف السودانية فى التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا. كما أعربت عن أملها فى أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام فى السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السودانى الشقيق.

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