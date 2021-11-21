مدبولى يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.





وحضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مدينة شرم الشيخ، بهدف تحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والموقف التنفيذى الخاص بها ومنها: ومشروع انشاء مجلس مدينة شرم الشيخ، وديوان عام المحافظة، وإنشاء الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، وتشمل المشروعات أيضا، تطوير مدخل المدينة من المطار (ميدانى السلام والصداقة)، وتوفير الماكينات الذكية لتقديم الخدمات للمواطن والسائحين، إلى جانب مشروع الجراجات الذكية، والتوسع فى منظومة النقل الذكى.

وتضمنت المشروعات تفعيل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وتفعيل منظومة التاكسى الطائر لتسهيل الحركة من شرم الشيخ إلى سانت كاترين وتطوير وتأهيل مطار سانت كاترين، حيث أشار وزير الطيران المدنى فى هذا الصدد إلى أنه بحلول شهر أغسطس 2022 ستنتهى أعمال التطوير والتوسعات فى مطار شرم الشيخ.

كما يتم تطوير المحاور العرضية بالمدينة، وإنشاء مصنع لتدوير القمامة، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والنقل بما فى ذلك الطريق الدائرى.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من المشروعات المقترحة من قبل المحافظة، منها مشروعات ترفيهية، وأخرى خدمية، كما كلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذها، باعتباره الأقدر على أعمال التشغيل والإدارة والصيانة، كما تمت الموافقة أيضا على توفير 30 مليون جنيه لأعمال تنسيق الموقع للحديقة المركزية لمجلس المدينة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم توفير 100 مليون جنيه أيضا من إجمالى 600 مليون جنيه قيمة تكلفة المشروعات المقترحة، كدفعة أولى، على أن يتم توفير باقى المبلغ تباعا.