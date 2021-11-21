مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسى السودانى.. وتؤكد: خطوة نحو تحقيق الاستقرار

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢١. وأشادت مصر - بحسب بيان الخارجية المصرية - في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، كما تعرب عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

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