بعد حركات استعراضية بالخمور.. الأمن يضبط سيارة بداخلها رجل و سيدتين أجانب في حالة "سكر"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة ملاكى "مستأجرة" قيادة "سائق" ويستقلها " رجل وسيدتين "يحملون جنسية إحدى الدول"، حال سيرهم بشارع النيل بمحافظة الجيزة ، وقيام إحدى السيدتين بالخروج من فتحة سقف السيارة والإتيان بحركات إستعراضية وبيدها زجاجة مشروب "كحولى" ، وتبين أنهم فى حالة "سُكر"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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