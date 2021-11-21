/662366/برسالة-مؤثرة-حارس-مرمي-مانشستر-يونايتد-يودع-النرويجي-سولشاير-صور

ودع ديفيد دي جيا حارس مرمي مانشسنريونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، والذي قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ديفيد دي جيا عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”لقد أعطيت كل شيء دائمًا والجميع يعرف أنك أسطورة في مانشستر يونايتد”.

في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن "سولشيار سيظل دائماً أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب.

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50.

ليضرب واتفورد بهدفين في الوقت القاتل من المباراة عن طريق جواو بيدرو وإيمانويل دينيسـ لينتهي اللقاء بنتيجة كبيرة ومؤلمة على محبي وعشاق مانشسر يونايتد.

وشهد اللقاء طرد لموجواير مدافع مانشسر في الدقيقة 69 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة أرتفع رصيد واتفورد للنقطة رقم 13 في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 17 بامركز السابع.

محمد صلاح صاحب أفضل هدف

نجح الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق الفوز بأفضل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز، لشهر أكتوبر من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي العديد من الأهداف الجميلة، ولكن هدفه في شباك مانشستر سيتي كان الأفضل له وفي البطولة على مدار شهر أكتوبر المنصرم.