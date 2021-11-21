/662371/بكلمات-فخر-وإعتزاز-قائد-مانشستر-يونايتد-يودع-سولشاير

ودع الإنجليزي هاري ماجوير مدافع فريق مانشستر يونايتد، المدير الفني السابق لفريقه، النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد استغناء النادي عن خدماته كمدير فني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر هاري ماجوير صورة له على حسابه الشخصي عبر تطبيق "فيسبوك"، وهو تجمعه مع سولشاير، ليعلق عليها بأجمل التمنيات، والفضل الذي جاء به عليه في الوقت السابق.

وكتب ماجوير على الصورة: "تعاقدت معي لافضل نادي في العالم واعطيتني اكبر شرف في كرة القدم. احترام كبير وامتنان الى الأبد.. شكرا لك على كل شيء ايها الرئيس.. أسطورة".

بيان مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن "سولشيار سيظل دائماً أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50.

ليضرب واتفورد بهدفين في الوقت القاتل من المباراة عن طريق جواو بيدرو وإيمانويل دينيس لينتهي اللقاء بنتيجة كبيرة ومؤلمة على محبي وعشاق مانشسر يونايتد.

وشهد اللقاء طرد لموجواير مدافع مانشسر في الدقيقة 69 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة أرتفع رصيد واتفورد للنقطة رقم 13 في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 17 بامركز السابع.