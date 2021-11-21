٢٣ لاعباً في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك

/662374/٢٣-لاعبا-في-قائمة-فريق-البنك-الأهلي-لمواجهة-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قائمة البنك الأهلي امام الزمالم كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.

تدريبات الزمالك

وقرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.