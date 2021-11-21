بالأسماء..إصابة 3 أشخاص في انقلاب 2 دراجه بخارية بمناطق متفرقة ببني سويف

/662379/بالأسماءإصابة 3-أشخاص-في-انقلاب-2-دراجه-بخارية-بمناطق-متفرقة-ببني-سويف

إصابة ٣ اشخاص في انقلاب ٢ دراجه بخارية بمناطق متفرقة ببني سويف، ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة بلاغ بوجود حادثين، الاول عند قرية اشمنت بالطريق الزراعي ببني سويف عبارة عن انقلاب دراجه بخارية.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

الحادث الأولي

وتم إبلاغ مرفق إسعاف بني سويف، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى محل البلاغ بطريق مصر أسيوط الزراعي ببني سويف وبالفحص أتضح اصابة محمود عبيد محمود ١٨ عام بشبه كسر ف القدم اليسرى، وتم نقل المصاب إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم عمل التحريات، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصابين:-

الثاني انقلاب دراجه بخارية عند قرية دشطوط بمدينة سمسطا ( بني سويف ) اسفر عن إصابة شخصين وهم ١ / يحي شعبان نعيم ٢١ عام "اشتباه كسر بالعموم الفقري " ٢/ ماجد بهجت عبدالحميد ١٧ عام " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " وتم نقلهم بالاسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم لقى مواطن بمركز أبنوب محافظة اسيوط مصرعه بطلق نارى، على يد نجله بسبب خلاف حول السفر الى إيطاليًا ،حيث تلقى اللواء عمر السويفى ، إخطاراً من العميد شريف الخربطلى مأمور مركز شرطة أبنوب، من أهالى منطقة شارع العمدة بابنوب بوجود قتيل ملقاه بالشارع ، بعد أن أطلق عليه نجله النار.

وعلى الفور انتقل المقدم احمد عبد المالك رئيس المباحث والرائد عبدالحميد عبدالناصر معاونًا للمباحث ، إلى مكان الواقعة للفحص وتبين وجود " جثة أ،ر " 58 سنه سائق وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزى تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وأكد شهود العيان بنشوب مشاجرة بين الأبن ويدعى مدحت 33 عام ووالدة بسبب خلاف حول مطالبة الابن بالسفر الى ايطاليا مرة اخرى بعد ترحيله منها منذ شهور ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.