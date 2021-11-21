/662382/انتقادات-بشيوخ-التعليم-بشأن-آليات-تطوير-المناهج-التعليميةرابعة-إبتدائى-السبب

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا لا ستكمال مناقشة استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية فى وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم من النمط التقليديى الى النمط الحديث ولباء القدرات المعرفية والمهرات الحياتية للتجاوب مع تطلعات رؤية مصر فى التنمية الميتدامة وتتسق مع المعايير العالمية .

دوت الخليج

وشن عدد من النواب هجوما على الدكتورة نوال شلبي مدير المركز القومي لتطوير المناهج التعليمية بسبب المنهج الدراسي للمرحلة الابتدائية سنة رابعه ابتدائي، وباقي المناهد التى حظت بشكاوي كثيرة من قبل اولياء الامور بصعوبة المنهج .

انتقادات بشيوخ التعليم بشأن آليات تطوير المناهج التعليمية«رابعة إتدتئى السبب»

وأكدت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ان اللجنة ناقشت اليوم استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية فى وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم، مشيرة إلى أن اللجنة أبدت ملاحظاتها حول تطوير مناهج التعليم فى المرحلة الابتدائية وكذلك حجم المنهج قياسا بالايام الدراسية وكيف هو طويل قياسا بعدد ساعات اليوم الدراسي اذا ما تم احتساب ايام الاجازات الرسمية مشيرة الى ان اللجنة سوف تعقد عدة اجتماعات فى هذا الشان لاخراج توصيات ملزمة لوزارة التربية والتعليم .

انتقادات بشيوخ التعليم بشأن آليات تطوير المناهج التعليمية«رابعة إبتدائى السبب»

وأكدت عضو مجلس الشيوخ هالة كمال ان اللجنة ستستكمل مناقشات ملفات تدريب المعلمين والمدرسين بجانب النظر فى الاقتراحات برغبة المقدمه من الاعضاء داخل اللجنة .