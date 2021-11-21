مدبولى يستعرض مخطط مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ولمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والمهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاح الحربى للمشروعات، ومسئولى الجهات المعنية.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى إعادة إحياء كل الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن تعد متنفساً للمواطنين، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على تطوير الأصول المملوكة للدولة من حدائق ومتنزهات فى نطاق القاهرة الكبرى.

ووجه مدبولى بأهمية أن يتم الحرص على الحفاظ على المسطحات الخضراء، خلال تنفيذ أعمال التطوير، مكلفاً بصياغة التصور النهائى وتفاصيل التمويل والعائد لهذا المشروع والعرض على مجلس الوزراء، مع اعداد مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا المشروع بين الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التصور المبدئى لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، والذى يستهدف تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها فى المنطقة، من خلال إعادة تطوير وتحديث الحديقة بشكل كلى، وكذا ترميم وإعادة توظيف المبانى ذات الأهمية الأثرية والتاريخية، مع تقديم أنواع جديدة ومثيرة من الحيوانات وتدريب وتطوير الموظفين ذوى الكفاءات العالية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رؤية التطوير تستهدف عودة حديقة الحيوان بالجيزة لتقديم تجربة ترفيهية عالمية المستوى تليق باسم مصر وبما يحقق أيضاً الحفاظ على القيمة الفنية والأثرية للحديقة، لاسيما فى ظل اعتبار هذه الحديقة تحديداً جزءاً من موروثنا الترفيهى على مدار أجيال، إلى جانب ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية، حيث تعد أول حديقة حيوان فى الشرق الأوسط، والتى أقيمت عام 1891، كما أنها ثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم، بعد حديقتى حيوان برلين ولندن، وكانت تنافسهما فى ندرة الحيوانات وأعدادها.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يرتكز على محاور تبدأ بتحديث المناخات الحاضنة للحيوانات وتوفير بيئة طبية بيطرية عالية المستوى، ووحدة زراعية متخصصة للإشراف على الزراعات فى الحديقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والإنشاءات داخل حديقة الحيوان، وخاصة أماكن سكن الحيوانات، بالإضافة إلى تنفيذ مسارات وطرق وأماكن ترفيهية ومطاعم وفندق لضمان تجربة ترفيهية متكاملة.