تحت عنوان الحفاظ على كيان الأسرة.. اجتماع بين وزيرى العدل والأوقاف والمفتى

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الأحد، بمقر وزارة العدل، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث آليات بناء الوعى فيما يخص قضايا الأسرة المصرية، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وتجنب مخاطر الطلاق وآثاره.





وقد تم التوافق خلال اللقاء الذى عقد ​تحت عنوان الحفاظ على كيان الأسرة، على عدة آليات من أهمها:

• استمرار ما بدأته وزارة العدل بالتنسيق مع دار الإفتاء من عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين فى كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية محددة على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والوعظية والفقهية.

• تم التوافق على اختيار القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة، القليوبية ) لتشكل بها لجان إفتائية ومصالحة أسرية من أفضل المجتازين الدورات المشار إليها عاليه، تختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، ومنح فرصة للتريث فى اتخاذ قرار الطلاق وحسبانه من القرارات التى تؤثر فى بنيان الأسرة المصرية، على أن يعقب ذلك تقييم التجربة وتعميمها على جميع محافظات الجمهورية.

• وعلى صعيد آخر تم الاتفاق على تضمين الدورات التدريبية والتأهيلية التى تقوم بها وزارة الأوقاف للسادة الآئمة والواعظات، برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانونى، والحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالسادة المستشارين المختصين بمحاكم الأسرة، فضلاً عن السادة العلماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الآئمة والواعظات والمأذونين فى برامج تدريبية تكاملية للوصول إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.