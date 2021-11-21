صور - التخطيط تطلق 27 تقريرا لتوطين أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة التخطيط أن إطلاق التقارير الـ 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومسئولى الحكومة على المستويين المركزى والمحلى ومُمثلى المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذى تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركى، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية يتشارك الجميع فى جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع فى ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وتابعت السعيد أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشى جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت فى أشد الاحتياج أكثر من أى وقت مضى لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية فى عملية التخطيط التنموى، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة بما يساعد فى دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعى المحلى بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا فى الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفى مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و "عدم تَرك أى شخص أو مكان خَلف الركب"، وهى المبادئ التى استقرت عليها الجهود الأممية فى سعيها لتحقيق التنمية.

وأكدت السعيد على إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا متزايداً بعملية التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

وأشارت السعيد إلى شروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموى فى المحافظات.

وأضافت السعيد أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمى والمساهمة فى التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجى الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسى بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.

وفى إطار الحديث عن الموارد، أكدت السعيد أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعى للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعى الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم فى معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية فى تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها فى الاستثمار كل عام، وبالتالى تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجى لمشروعات التنموية.

وتابعت السعيد أنه امتدادًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد قامت الحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة مُثمِرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ، بإعداد 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة تُغطى جميع المحافظات المصرية، موضحة أن تلك التقارير تعتمد فى الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التى قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة).

وأوضحت السعيد أن تلك التقارير سيتم تحديثها بشكل سنوى وتَهدُف إلى تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعى للوضع الحالى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد وقياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقاً للبيانات المتوافرة، وذلك لرَصد التَقَدُم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المختلفة، مضيفه أنها تهدف كذلك إلى استخدام البيانات المُتاحة بشكل استراتيجى لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة فى تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الفجوات التنموية فى كل محافظة، والمؤشرات ذات الصلة، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين أداء الحكومات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أن جهود تحقيق التنمية بجوانبها كافة هى عملية متواصلة لن تَخلو من التحديات التى يَتعيَّن علينا مواجهتها لتحسين الأداء ولخلق فرصًا واعدة لمستقبل أفضل من تلك التحديات، موضحه أن مرحلة إعداد تلك التقارير ركزت على معالجة بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى توافر البيانات وجودتها، وتنمية الوعى بالتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

وأضافت السعيد أن الدولة تعمل على رفع مستوى الوعى بالتنمية المستدامة فى مختلف المحافظات، وتطوير القدرات على المستوى المحلى خصوصًا فى مجال جَمع البيانات ومعالجتها، من خلال عِدَّة تَدخُّلات منها تَشكيل فِرَق مسئولة عن مراقبة وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى الوزارات والمحافظات المختلفة، وتصميم برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين لتمكينهم من أداء مُهِمَتهم، إضافة إلى العمل على دَمج وتمكين الشباب، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُبادرة "كُن سفيراً" للتنمية المستدامة، والتى تشمل تدريب 1000 شاب، كمرحلة أولى، على الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، موضحة أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسّع فى المبادرة لتشمل العاملين بالمجال الصحفى والإعلامى إدراكًا لدورهم الفاعل فى نشر الوعى بقضايا التنمية.

كما أكدت السعيد على حرص مصر بالقيام بدورها الفاعل فى جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الإقليمى أو على المستوى الدولى وذلك بالحرص على المشاركة الفاعلة فى كافة المبادرات التنموية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم فى هذا المجال، موضحة أن مصر تشارك بانتظام فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وجاءت ضمن 10 دول فى العالم فقط التى قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى.

وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلى سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات والتى ستساعد الحكومات المحلية على مشاركة التَقدُم والتجارب وأفضل الممارسات بشأن أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت د.هالة السعيد إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى: مبادرة حياة كريمة، والتى تَتَضَافر لتنفيذها جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر فى القرى والريفِ، مؤكده أنها تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة فى العالم سواء من حيث التمويل الذى يبلغ نحو 800 مليار جنيه (52 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة فى أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، مضيفه أن هذا المشروع القومى التنموى الشامل على يعتمد "التخطيط المبنى على الأدلة".

وأكدت السعيد أن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى يُعد تتويجًا لعمل جاد و تعاون مُثمِر بين فريق العمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحــــدة للسكان(UNFPA)، مضيفه أنها تمثل نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل ترتكز على البيانات التى استندت اليها تلك التقارير وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية فى كل محافظة، لتصميم وتنفيذ السياسات وبرامج العمل الملائمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.