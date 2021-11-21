توفت اليوم الأحد، الفنانة القديرة سهير البابلي بعد صراع مع المرض يذكر أن الفنانة المصرية سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 84 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.