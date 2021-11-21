«كانت قاعدة جنبي في الميكروباص قاعدة مش كويسة»..اعترافات المتهم بالتحرش بطالبة التجمع

/662381/كانت-قاعدة-جنبي-في-الميكروباص-قاعدة-مش-كويسةاعترافات-المتهم-بالتحرش-بطالبة-التجمع

اعترف المتهم بـ التحرش بطالبة التجمع الخامس أمام رجال المباحث، ويدعى محمود خ 30 سنة، بارتكابه واقعة التحرش التي تعرضت لها طالبة التجمع في الميكروباص، وقال في التحقيقات، مفيش أي حاجة عملتها هي كانت قاعدة جنبي في الميكروباص قاعدة مش كويسة فأنا افتكرها عاوراني ألمس جسمها فأنا لمسته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات المتهم بطالبة التجمع

إحالة المتهم

وأحالت النيابة العامة، السائق المتهم بالتحرش بطالبة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى المحكمة، تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة، حسب تأكيدات محامي الطالبة محمد ثروت.

راحت رفعت البلوزة من ناحية الشمال

وأضاف المتهم بالتحرش بطالبة التجمع، اللي حصل إن أنا كان في واحدة راكبة معايا في الميكروباص يوم 6 نوفمبر في الميكروباص جنبي وكان قاعدة قعدة مش مضبوطة وكانت لبسة بلوزة طويلة وراحت رفعت البلوزة من ناحية الشمال، فأنا حطيت أيدي جنب الكرسي بتاعها ورحت محسس على المكان اللي هي رفعت فيه البلورة.

قالتي هشتهر وهبقي ترند على حسابك

وأوضح كان جنبها الشمال والكلام ده كان بإرادتها عشان هي اللي رفعت البلوزة وفي الآخر لما نزلت من الميكروباص كانت بتصور، وقالتي هشتهر وهبقي ترند على حسابك وهو ده كل اللي حصل وبعد كده يوم الثلاثاء الساعة 2 صباحا كنت قاعد في بيتي ولقيت الحكومة نزلت عليا وحدوني وخدوا العربية اللي معايا.

في وقت سابق كتبت رانيا سليمان على صفحتها :” منهاره ومكنتش متخيله ان ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه اوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال انا فيه انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي انا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار انا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وانا ركبت وبنت جنبي وف نص الطريق حسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلمهوش فتاخرت نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره ع الاقل اخد حقي قانوني ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني ف جنبي هو طبعا مش بيديني ف جنبي هو عاوز يلمس اي حته وخلاص صورت ال صورته وخوفت الفت.

رانيا سليمان تسرد تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها

وتابعت:” وعمل الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل لسه باخد شنطتي لاحظ ان الكاميرا مفتوحه شد ايدي ومرضيش ان انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يتجيبي التلفون فضلت اقاوم ونطيت من العربيه و اول منزلت صورته وصورت العربيه و الحمد الله ان لحقت لانه جري ...هعمل.محضر وهاخد.حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان اصوت للاسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله. لازم نحارب ان كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربيه دي”