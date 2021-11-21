/662384/مضاعفة-مساحة-استقبال-أعضاء-الأهلي-للتصويت-في-انتخابات-النادي

تسعى إدارة النادي إلى بذل كل ما لديها من جهد من أجل راحة الأعضاء والتسهيل عليهم أثناء المشاركة في انتخابات الأهلي المحدد لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقامت الإدارة بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبالهم أثناء عملية التصويت، مع تخصيص مدخل محدد للدخول، وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على 8 أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، فضلا عن تخصيص ممرات للخروج بعيدا عن الأعضاء أثناء توجههم إلى الخيمة للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.

كما خصصت إدارة الأهلي العديد من اللجان الإرشادية أمام وبجوار خيمة التصويت؛ بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف علي اللجان الخاصة بهم خلال عملية التصويت، علما بأن رقم اللجنة مدون في كارنيه العضوية الخاصة بكل عضو.

كما حرصت إدارة النادي على تخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأتوبيسات الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم ويكون التحرك للعودة كل نصف ساعة أيضا.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.

مدة غياب حمدي فتحي

بعد مرور دقيقتين على البطاقة الصفراء، تلقي الغندور تنبيه من محمد عباس قابيل حكم تقنية الفيديو، بوجود بطاقة حمراء، لحمدي فتحي على عرقلة مهاجم المقاولون المنفرد على المرمي، ليعود الغندور لتقنية الفيديو ويعود ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فتحي.

وبهذه البطاقة يغيب حمدي فتحي عن مواجهتي فريقة أمام غزل المحلة غداً الأثنين، في الجولة الخامسة، ومباراة سموحة بالجولة السادسة الخميس المقبل بالدوري الممتاز.