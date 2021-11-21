/662385/مساعد-وزير-السياحة-بإعلام-بالشيوخ-تذاكر-المناطق-الإثرية-بنظام-الأون-لاين-ونهدف-لزيادة-فضول-السائح

شدد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي، حرص الدولة إلى تحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات ،وبالأخص داخل قطاع السياحة والأثار.

دوت الخليج

و اشار الدكتور خالد شريف خلال اجتماع لجنة السياحة والثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم اليوم: الى إن وزارة السياحة والأثار تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي داخل المتاحف والأماكن الأثرية، وذلك فى أطار الخطة المستهدفة للترويج للسياحة والآثار المصرية على مستوى العالم .وقال "نعمل حاليا على إتاحة خدمات الانترنت المجاني داخل عدد من الآماكن السياحية والأثرية ،كما أطلقنا عدد من المنصات الإلكتلارونية لعدد من المتاحف من بينها المتحف المصري بالتحرير ومتحق الحضارة

خالد شريف أمام لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ :تذاكر المناطق الإثرية بنظام الأون لاين

و لفت الدكتور خالد شريف فى رده على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يتضمن كافة المعلومات السياحية عن مصر وذلك للترويج للسياحة المصرية ،أن هناك خطة استراتيجية يتم العمل عليها داخل وزارة السياحة والأثار تشتمل على 34 مشروع لتحويل كل ماهو تقليدى إلى رقمى ،فضلا عن ضم بعض المتاحف التى تتبع وزارتى الثقافة والبيئة ضمن التطبيقات الإلكترونية التى يتم تدشينها لتعريف السائح بالمزارات السياحية والثقافية والأثرية الجاذبة .

زيادة فضول السائح لزيارة كل أثر فى مصر

و اكد الدكتور خالد شريف قائلا :لدينا هدف هوزيادة فضول السائح لزيارة كل أثر فى مصر ،لاسيما وأنه بعد قرار رفع الحظر عن السفر فى كثير من البلدان بسبب جائحة كورونا ،أصبح التنافس كبير داخل السوق السياحي .وقال :الأن أصبح لدينا أمكانية إتاحة شراء تذاكر زيارة بعض المتاحف بنظام الأون لاين ويطبق بالفعل داخل منطق الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري وقريبا سيتاح شراء التذاكر أون لاين أكثر من 40 موقع أثري .وأستطرد قائلا :أطلقنا الأسبوع الماضى منصة خاصة بالمتحف المصري وحازت على أعجاب كبير .

و قال الدكتور خالد شريف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،على أن هناك فريق عمل يبحث الأن إعداد برامج سياحية للسائح المتواجد داخل القاهرة لمدة ساعات أو أيام وذلك لزيادة زيارات المتاحف الأثرية والمتمركزة فى مدينة القاهرة .مبينا إلى أن هناك تفاعل بين وزارة السياحة والأثار والاتحاد العام للغرف السياحية والشركات لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للسياح ،لاسيما فى ظل التوجيه الرئاسى بضرورة زيادة سرعات الانترنت داخل الفنادق .

و اشار مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى :تم بالفعل زيادة سرعات الانترنت بفنادق 4 و5 نجوم ،ونعمل حاليا على زيادة كفاءة الانترنت فى فنادق ذات 4 نجوم ،لاسيما أن السائح يبحث الأن عن خدمة الانترنت فى المكان المتواجد به قبل البحث عن الطعام أو الشراب .

وشدد مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمى أن الوزارة تستهدف حاليا تطبيق "كيو ارد باركود "السياحى ،ونعمل على تحديث كافة البيانات الخاصة بالمواقع السياحية لنقدم خدمة معلوماتية متكاملة عن الأثر الذى يتم زيارته .وقال :هذا لايتعارض أبدا مع دور المرشدين السياحيين .

و اوضح " أصبح لدينا تطبيق يشمل قطاع العاملين بالسياحة ،وتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بهدف التواصل المباشر مع العاملين فى هذا القطاع .لاسيما بعد جائحة كورونا ،فضلا عن إصدار كروت مزاولة المهنة .

وأختتم الدكتور خالد شريف كلامه قائلا :التحول الرقمى فى قطاع السياحة والأثار ممتع للغاية ،ورغم أننا بدأنا متأخرين عن بعض الدول الأخرى التى سبقتنا فى المجال ، لكن ما نقوم به حاليا سيضعنا فى مقدمة صفوف الدول العالمية .

أشاد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ بالدور الذى يقدمه الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار فى ملف التحول الرقمى .

و اكد غادة شلبى مساعد وزير السياحة والأثار أن التحول الرقمى هو الاتجاه الذى تعمل عليه كافة أجهزة الدولة فى مصر ،وحاليا نعمل داخل الوزارة على أرشفة كل البيانات إلكترونيا .

وأستطردت غادة شلبى قائلة :فى الفترة الماضية نجحنا فى تحديث الويب سايت الخاص بوزارة السياحة والأثار ويتضمن معلومات وافيه للمناطق الأثرية فى مصر .مبينة إلى أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة السياحة والأثار للترويج للمنتح السياحى المصرى والتى ترتكز على خمس عناصر وهى كالتالى : النيل والبحر المتوسط والبحر الاحمر وسياحة المدن وما يوجد فى القاهرة من مقومات سياحية وسياحة بيئىيه.

وأشارت إلى أننا نعمل بكل قوة لتصدير المنتج السياحى المصرى لكل دول العالم وفقا لاعتبارات مختلفة تحددها ثقافة كل دولة .

ال النائب محمود القط أمين سر اللجنة البرلمانية قد عرض فى بداية الاجتماع الاقتراح برغبه الذى تقدم به ،مشيرا إلى النهضة التى تشهدها مصر فى التعامل مع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي .وقال :ما كان ليحقق لولا وجود العاصمة الإدارية الجديدة وهو الأمر الذى يتطلب تدشين منصات إلكترونية للترويج للمناطق السياحية فى مصر .

.وأستطرد النائب محمود القط قائلا :القاهرة الكبرى مظلومة سياحيا رغم ما تحتويه من أثار وأماكن تاريخية هامة .وطالب بضرورة تفعيل نظام الباركود السياحى لوضع توصيف للمناطق الأثرية التى يزورها السائحين.

وفى نهاية الاجتماع أشاد النائب يحيى الفخرانى بالتطور الرقمى الذى يشهده قطاع السياحة والأثار .وقال :هذا ما كنا نحلم بتحقيقه فى مصر ،وأيده فى ذلك النائب محمود القط مقدم الاقتراح برغبة.