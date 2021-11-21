/662387/مانشستر-سيتي-يضرب-إيفرتون-بثلاثية-نظيفة-بالدوري

حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون بنتيجة، ثلاث أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل مانشستر سيتي المباراة بكل قوته ليضرب الثلاثة في شباك الضيف فريق إيفرتون، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويحتل وصافة الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

وافتتح رحيم ستيرلينج سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 44 من عمر المباراة، من خلال تمريرة رائعة من كانسيلو وضعت رحيم ستيرلينج في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة سكنت يسار المرمى.

وسجل روديجر هيرنانديز لاعب خط الوسط الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، من خلال تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن أعلي يسار الحارس.

وجاء برناردو سيلفا بالهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الـ 86 من عمر المباراة، لينهي الحكم المباراة على هذا الهدف، ويحسم السيتي بكل جدارة الثلاث نقاط من اللقاء بثلاثة أهداف دون رد.

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة الـ 26 ، ليحل في مركز وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 12 مباراة، حقق من خلالها 11 انتصار، وخسر لقاء وحيد بالدوري هذا العام.

فيحين يحتل فريق إيفرتون المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، من أصل 12 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 5 مباريات هذا الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي في المباراة:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر- ستونز- لابورت- كانسيلو.

الوسط: رودري- جوندوجان- برناندو سيلفا.

الهجوم: سترلينج- بالمر- فودين.

تشكيل إيفرتون في المباراة:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كولمان- كيين- لوكاس دين.

الوسط: ديلف- آلان- تاونسيند.

الهجوم: جوردون- جراي- ريتشارليسون.