/662389/جوائز-مالية-ضخمةترقب-واسع-لأكبر-مبادرة-تعليمية-من-حزب-مستقبل-وطن-تحيا-مصر-ينشر-كل-ما-يخص-مسابقة-أوائل-الطلبة

يترقب الشارع المصرى مسابقة أوائل الطلبة لحزب مستقبل وطن، والتى تم التنويه عنها مؤخرًا عبر الصفحة الرسمية للنائب الأول لرئيس الحزب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية، ممثل الأغلبية تحت عنوان« قريبًا مسابقه أوائل الطلبة .. من كل بيت في مصر»

دوت الخليج

دوت الخليج حصل على اللائحة المنتظر تطبيقها بشأن هذه المسابقة حيث بحسب المادة الأولى منها فتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الشهادة الإبتدائية، الشهادة الإعدادية، شهادة الثانوية العامة، التعليم الجامعي للعام الدراسي ٢٠٢١، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

«جوائز مالية ضخمة»..ترقب واسع لأكبر مبادرة تعليمية من حزب مستقبل وطن.. دوت الخليج ينشر كل ما يخص مسابقة «أوائل الطلبة»

الفكرة العامة للمسابقة بحسب المادة 4 يتم تنفيذ المسابقة على 4 مراحل، حيث المرحلة الأولى بين المدارس في مرحلتي (الابتدائية، الإعدادية) على مستوى المجلس القروي لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية تمثل المجلس القروي، تليها المرحلة الثانية على مستوى المراكز والأقسام والأحياء (الإدارات التعليمية)، وتخوض المنافسة مدارس المرحلة الثانوية في كل مركز/ قسم/ حي والمدارس الابتدائية والإعدادية الفائزة من المرحلة الاولي بالإضافة للمدارس الابتدائية والإعدادية في المدن التي ليس لها مجالس قروية، وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل قسم / مركز/ حي في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الثالثة تكون على مستوى المحافظة (مديرية التربية والتعليم) وتخوض المنافسة الفرق الفائزة من المرحلة الثانية على مستوى المركز/ القسم/ الحي، وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة في كل مرحلة تعليمية، ثم المرحلة الرابعة (التصفية النهائية) على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة تعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة) وتكون مشاركة طلبة/ طالبات المرحلة الجامعية في المسابقة من مرحلة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهي المرحلة النهائية.

يتكون الفريق الواحد من 10 طلبة / طالبات، 5 منهم أساسيين و 5 طلاب احتياطيين، وتخصص كل مدرسة ٢ للإشراف التنظيمي للفريق على أن تتكون الاسئلة من جزء تحريري وجزء شفوي من المقررات الدراسية وتمثل 75% من الأسئلة، بجانب بعض الأسئلة التي تشمل اختبارات الذكاء، والمهارات الشخصية، والثقافة العامة، وتمثل ٢٥% من الأسئلة.

وتشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المسابقة، ووضع معايير الفرق المشاركة، واعتماد تشكيلات لجان المحافظات، وتشكيل فرق المحافظات، واعتماد النتائج، وإعلان واعتماد نتيجة المرحلة النهائية وتشكل لجنة من أمانة المحافظة للإشراف على تنفيذ المسابقة، ومتابعة الالتزام بمعايير الفرق المشاركة، والموافقة على تشكيلات لجان تنفيذ المسابقة في المجالس القروية ولجان تنفيذ المسابقة في المراكز/ الأقسام/ الأحياء، واستلام نتائج المراحل الأولى والثانية، وإعلان نتائج المراحل الأولى والثانية والثالثة بعد اعتماد كل منهم. تتكون لجنة إشراف المحافظة من: أمين المحافظة (رئيساً)، أمين تنظيم المحافظة (نائبا للرئيس)، أمين شئون التعليم والبحث العلمي (نائبا للرئيس)، أمين التدريب والتثقيف (مقرراً)، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة (عضواً)، أمين العمل الجماهيري (عضواً)، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي (عضواً)، أمين الشباب (عضواً)، أمين الإعلام (عضواً)، أمين العلاقات العامة (عضواً).

اللجان الفنية فى المسابقة ستكون بحسب مادة (9) تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان الفنية من المتخصصين لوضع نماذج الأسئلة، والإشراف الفني، ومراجعة الإجابات.

«جوائز مالية ضخمة»..ترقب واسع لأكبر مبادرة تعليمية من حزب مستقبل وطن.. دوت الخليج ينشر كل ما يخص مسابقة «أوائل الطلبة»

هيكل المنافسات سيتم من خلال تقسيم المسابقة على أربعة مستويات: المجلس القروي، القسم/المركز/ الحي، المحافظة، الجمهورية ، حيث مستوى الوحدات الحزية تتم المنافسات فيه بين فرق المدارس الواقعة في نطاق المجلس القروي للمرحلتين (الإبتدائية/ الإعدادية) و يتم إجراء قرعة في حالة وجود أكثر من 3 مدارس لكل مرحلة تعليمية (الابتدائية، والإعدادية)، لاختيار الفريق المتنافسة بكل مجموعة، وفي حالة وجود فريقين فقط لا تجرى القرعة، وفي حالة وجود 3 فرق فقط تجرى المسابقة بين الفرق الثلاث في ذات الوقت وتكون المسابقة بالحضور للفريقين / 3 فرق المتنافسين في مدرسة داخل نطاق المجلس القروي، وتتم المسابقات (في حالة وجود أكثر من 3 فرق) في نفس المدرسة، وبنفس اللجان طبقاً لجدول يتم تحديده واعتماده.

يكون الفوز بالنقاط ويكون الفائز الأول هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط. تتولى لجنة المسابقة بالمجلس القروي تنفيذ المسابقة، تحت اشراف لجنة المحافظة، وحضور مندوب منها وفي حالة التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر في المستوى الأول يتم اللجوء إلى الأسئلة الشفوية بواقع 3 أسئلة لكل فريق لتحديد الفائز، وفي حالة إستمرار التعادل بين الفرق بعد استنفاذ الأسئلة الشفوية الإضافية يتم طرح سؤال لكل فريق حتى يتم حسم المنافسة.

المرحلة الثانية – مستوى المركز / القسم تتم من خلاله المنافسات بين فرق مدارس المراحل الدارسية (الابتدائية/ الإعدادية) الفائزة في المرحلة الأولى والتي تمثل المجالس القروية في نطاق المركز، وكذلك مدارس المرحلة الثانوية في نطاق المركز / القسم/ الحي، بالإضافة إلى المدارس التي لم تشارك في المرحلة الأولى بسبب عدم وجودها في نطاق مجلس قروي يتم إجراء قرعة، لاختيار الفرق المتنافسة، في صورة دوري من دور واحد ه تكون المسابقة بالحضور للفريقين المتنافسين في مدرسة داخل نطاق المركز / القسم/ الحي، طبقاً لجدول يتم تحديده واعتماده يكون الفوز بالنقاط، ويكون الفائز الأول هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط، يليه الفائز بالمركز الثاني. تتولى لجنة المسابقة بالمركز / القسم/ الحي تنفيذ المسابقة، تحت إشراف لجنة المحافظة، ويحضر المسابقات مندوب منها، في حالة التساوي في النقاط بين فريقين في المستوى الثاني يتم اللجوء إلى الأسئلة الشفوية الترجيحية بواقع سؤال واحد لكل فريق حتى يتم حسم المنافسة، وتحديد فائز واحد.

«جوائز مالية ضخمة»..ترقب واسع لأكبر مبادرة تعليمية من حزب مستقبل وطن.. دوت الخليج ينشر كل ما يخص مسابقة «أوائل الطلبة»

المرحلة الثالثة- مستوى المحافظة تتم من خلالها المنافسات بين الفرق الفائزة من المرحلة الثانية والتي تمثل المراكز / الأقسام/ الأحياء في نطاق المحافظة. يتم إجراء قرعة، لاختيار الفرق المتنافسة بكل مجموعة، في صورة دوري من دور واحد. تكون المسابقة بالحضور للفريقين المتنافسين في مدرسة داخل نطاق المحافظة، طبقاً لجدول يتم تحديده واعتماده يكون الفوز بالنقاط، ويكون الفائز الأول هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط، يليه الفائز تتولى لجنة إشراف المحافظة تنفيذ المسابقة، تحت إشراف اللجنة العليا، ويحضر المسابقات بالمركز الثاني. مندوب منها في حالة التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر في المستوى الثالث يتم اللجوء إلى الأسئلة الشفوية

بواقع سؤال واحد لكل فريق من الفرق المتنافسة لتحديد الفائز، وفي حالة إستمرار التعادل بين الفرق بعد استنفاذ الأسئلة الشفوية الإضافية يتم طرح سؤال سرعة واحد لحسم المنافسة.

المرحلة الرابعة- مستوى الجمهورية تتم من خلاله المنافسات بين الفرق الفائزة من خلال المرحلة الثالثة والتي تمثل المحافظات في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. يتم إجراء قرعة، لاختيار الفريق المتنافسة بكل مجموعة، بنظام الكأس (خروج المغلوب). تكون المسابقة بالحضور لكافة الفرق المتنافسة، وتقام فعالياتها في محافظة القاهرة وفق جدول تحدده اللجنة العليا، تتم المنافسات بين فرق الجامعات من دور واحد من خلال محتوي بحثي يقدم من كافة الفرق المتنافسة من بين مجالات بحثية تحددها اللجنة العليا يتكون فريق الجامعة من عدد 10 طلبة/ طالبات من تخصصات مختلفة بالجامعة. يكون الفريق الفائز هو الحائز على أعلى درجات في تقييم المحتوى البحثى وفق معايير تحددها اللجنة العليا مسبقاً، يليه الفائز بالمركز الثاني وهكذا.

للجنة العليا وضع واعتماد مكافأت المشرفين وبدلات انتقال الطلبة والطالبات وصرف أي تعويض مالي وفق موازنة المسابقة لتعويض أطراف العمل مالياً عن أي نفقات، وأي نفقات أخرى تراها.

يم توزيع هدايا لكافة المشاركين في المسابقة، كما تصرف جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلة النهائية (منافسات مراحل التعليم ماقبل الجامعي)، كما تصرف جوائز مالية للفائزين في بالمركزين الأول والثاني في المرحلة الثالثة (المحافظة)، وللمركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية (المركز/ القسم/ الحي) وللمركز الأول في المرحلة الأولى (المجلس القروي) كما يتم توزيع هدايا لكافة المشاركين في المسابقة من مرحلة التعليم الجامعي، و تصرف جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات مرحلة التعليم الجامعي تحددها اللجنة العليا.

يتم توزيع هدايا لكافة المشاركين من الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية كالتالي المرحلة الابتدائية، ألعاب والمرحلة الاعدادية شنطة أدوات مكتبية المرحلة الثانوية كتب ثقافية - أسطوانات مدمجة CDs مرحلة التعليم الجامعي كتب فلاشات اسطوانات مدمجة.

«جوائز مالية ضخمة»..ترقب واسع لأكبر مبادرة تعليمية من حزب مستقبل وطن.. دوت الخليج ينشر كل ما يخص مسابقة «أوائل الطلبة»

تحدد اللجان المشرفة بالمحافظات أماكن انعقاد المسابقات في المستوى الأول والثاني والثالث، على أن تقام فعاليات المستوى الرابع بمحافظة القاهرة ويتم تحديد مكان إنعقاد فعالياتها من خلال اللجنة العليا. في حالة عدم حضور أحد الفرق الفائزة للمشاركة في فعاليات المرحلة التالية يتم استبعاده من المشاركة. في حالة عدم حضور أحد الفرق الفائزة للمشاركة في فعاليات المستوى التالي يتم تصعيد الفريق الثاني في الترتيب، شرط تقديم إخطار مسبق للجنة العليا لايجوز إستبدال طالب محل أخر (خارج الفريق الاساسي والإحتياطي)، بعد بدء فعاليات المسابقة، وفي حالة حدوث ذلك يتم استبعاد الفريق بالكامل وتهيب اللجنة المنظمة بكافة أطراف المسابقة بالإلتزام وببذل الجهد لتحقيق أهداف المسابقة وتقديم صورة طيبة تليق بكافة الأطراف.