/662395/بيان-رسمي-لجنة-حسين-لبيب-تنهي-عملها-بنادي-الزمالك

أعلنت لجنة حسين لبيب التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بأنها تم انتهاء عملها اليوم بشكل رسمي في القلعة البيضاء، متمنين التوفيق للنادي فيما هو قادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت اللجنة بيان رسمي تعلن من خلاله انتهاء عملها على النحو التالي: ”تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم. كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق”.

تفاصيل عودة مرتضى منصور للزمالك

أتفق الوزير أشرف صبحي مع مرتضى منصور لعودته مرة أخرى لرشاسة نادي الزمالك هو ومجلسة بالكامل، من أجل الدعوة للانتخابات.

وأجتمع أشرف صبحي مع مرتضى منصور للاتفاق على فترته القادمة داخل نادي الزمالك بعد حصوله على حكم من القضاء الاداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء الشهر الماضي.

وأتفقوا على عودته يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء الفترة القانونية للجنة المعينه برئاسة حسين لبيب غداً، ليتسلم مرتضى منصور النادي يوم الثلاثاء لمدة 48 ساعة للإعلان عن الانتخابات.

وهناك خيار أخر بأن يظل مرتضى منصور في منصبة كرئيس لنادي الزمالك لمدة شهرين، حتى الأن تناقش تلك الأمور من الناحية القانوني قبل اتخاذ قرار بشكل رسمي من جانب وزارة الشباب والرياضة.

تدريبات الزمالك

قرر المدير الفني خوض اللاعبين لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين بفندق الإقامة خلال المعسكر الحالي، بحيث ستخوض المجموعة الأولى الإطالات في الثانية والنصف عصرا، وستخوض المجموعة الثانية تدريبات الإطالات في الثانية و50 دقيقة قبل التحرك لملعب التدريب.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.