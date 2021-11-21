لجنة حسين لبيب تعلن رحيلها عن الزمالك في بيان رسمي



أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الرحيل من خلال بيان رسمي أصدرته بشأن انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

وجاء البيان كالتالي: «تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة، وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم، كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق».

وقررت اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك اليوم الأحد التقدم باستقالتها للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وذلك قبل 24 ساعة فقط من انتهاء مدة اللجنة.

وقال حسين السمري «تقدمت اللجنة التنفيذية والتي تضمني أنا وطارق جبريل وعاطف النمر باستقالتنا للجنة المكلفة بإدارة الزمالك وتمت الموافقة عليها، أنهينا عملنا اليوم بشكل رسمي وكان ل ابد من الاستقالة لا سيما وأن اللجنة التنفيذية معينة بقرار من وزارة الشباب والرياضة».