تعرف على خطوات استخراج كارت عداد الكهرباء في حالة التلف أو الفقد

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي أنه في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من إتباع بعض الخطوات كالآتي : اذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية... ١- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك. ٢-صورة من العداد موضح بها رقم العداد. ٣-صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها. وبالنسبة للمستأجر ٤-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع . كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار . وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

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