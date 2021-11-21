لخوض معسكر مغلق.. الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرات السفر للإمارات

بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق بمدينة أبو ظبي في شهر ديسمبر المقبل، ضمن تحضيرات الأهلي على هامش توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويبذل الجهاز الإداري بالأهلي جهدا كبير من أجل استخراج تأشيرات السفر لكل اللاعبين تمهيدا لضم الأسماء التى سيختارها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للسفر إلى معسكر أبو ظبي.

من اناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.‏