وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاما

توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

يذكر أن الفنانة المصرية سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".