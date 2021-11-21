" تعظيم سلام للرجاله".. الداخلية بقاداتها في الشوارع للإغاثة على الطرق وسحب مياه الأمطار (فيديو)

تشهد محافظات الجمهورية تواجد ميداني فعال لقيادات وضباط وأفراد الشرطة العاملين بالوزارة، الذين انتشروا في الشوارع منذ أمس.

وتركت القيادات الأمنية مكاتبها وحرص مساعدي الوزير ومديرو الأمن بالمحافظات على التواجد بالشارع بين رجال الشرطة الذين يؤدوا دورهم البطولي، في تفقد الحالة الأمنية ومتابعة الحركة المرورية، ومتابعة إجراءات شفط المياه وتجمعات الأمطار بالميادين والشوارع الحيوية وداخل الأنفاق وأعلى الكباري، كلاً يؤدي الدور المنوط به علي أكمل وجه.

ويتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الموقف الأمني في الشوارع مع قيادات الوزارة عبر غرفتي الأزمات والعمليات بقطاع الأمن عبر الفيديو كونفرانس، وتواصل مع إدارات المرور الحمايه المدنية على مستوى الجمهورية، كذلك شرطة النجدة وسرعة تلقى بلاغات المواطنين والتواصل مع الخدمات المنتشرة في الشوارع للإنقاذ على الطرق. ونشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها الأمنية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة وقامت بالدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال او حوادث لا قدر الله.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الاغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق.

ونوهت عن أرقام الاغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ، تم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية او تجمع لمياه الامطار .

ومن جانبها نشرت الإدارة العامة للحماية المدنية فرق الإنقاذ على الطرق وقام الضباط بمواصلة أعمال الإغاثة وإنقاذ السيارات المعطلة، ونزح وشفط تجمعات المياة العميقة، وجرت عمليات الشفط؛ وإعادة حركة الطريق أعمال الإنقاذ علي قدم وساق.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدينة، نشرت الأجهزة والمعدات منذ أمس بالشوارع والميادين علي مستوي محافظات الجمهورية وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات لشفط المياه من الطرق وعمل مجري مائي إلي بلاعات الصرف الصحي لسحب مياه الأمطار.