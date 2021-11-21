الداخلية تنفي مصرع عناصر تشكيل عصابي خلال مواجهات مع الشرطة بأسوان

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن ملابسات مصرع عناصر تشكيل عصابى يتزعمه أحد العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان خلال مواجهات مع قوات الشرطة .. مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.

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