/662392/بحضور-أحمد-دياب-وزارة-الرياضة-تستقبل-الأمين-العام-للفيفا-والسكرتير-العام-للكاف

تواجد النائب أحمد دياب، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في استقبال فاطمة سامورا أمين الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، وفيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والوفد المرافق لهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتخلل النائب أحمد دياب في صفوف الوفد المصري المستقبل للوفد الإفريقي، بمقر وزارة الشباب والرياضة، من أجل التباحث حول تكثيف أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

وتضمن اللقاء، بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم، ومناقشة بعض الضوابط والبنود المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بالكاف، بالإضافة إلي مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رئيس رابطة الأندية المحترفة

ويدير مسابقة الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم رابطة الأندية، برئاسة النائب أحمد دياب، فيما عدا لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، التي تعود المسؤولية فيها إلى اتحاد الكرة المصري.

وشهد الدوري المصري هذا الموسم عودة الجماهير للتواجد في ملاعب كرة القدم المصرية، بحضور 1000 مشجع لكل ناد، أي 2000 مشجع في كل مباراة، بالإضافة لتطوير جودة تصوير المباريات، واستمرار استخدام تقنية الفيديو الفار.

وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الرياضة أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الإفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر.

الأمين العام للفيفا

ومن جانبهم، وجه الأمين العام للفيفا وسكرتير الكاف الشكروالتقدير لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الإفريقية مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، تقديراً للجهود المبذولة في خدمة كرة القدم الأفريقية من كلا الأطراف.