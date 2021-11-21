تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

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أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خفيفة استعداداً للقاء البنك الأهلي غداً بالأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام كارتيرون بتقليل الحمل على البدني على اللاعبين حتى لا يتم أجهادهم بسبب تزاحم المباريات خلال الفترة الحالية.

وأجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مع لاعبوا الفريق، على هامش مران اليوم، الذي يقام على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمواجهة البنك الأهلي غداً.

وحفز كارتيرون اللاعبين خلال اجتماعه معهم قبل لقاء الغد، وطالبهم بالفوز ولا ينظرون لما يحدث في الخارج من تعيين إدارة للفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً عليهم أن يكونوا في قمة التركيز بالملعب فقط ولا لهم علاقة بما يحدث.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك لمواصلة الفوز أمام البنك الأهلي، بعدما عاد للأنتصارات في الجولة الأخيرة أمام الإسماعلي، بينما يدخل البنك المباراة أملاً أن يحقق نتيجة طيبة بعد خسارته في أخر مبارياته بهدف نظيف أمام سيراميكا.