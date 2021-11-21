غدا..تشييع جثمان سهير البابلي من مسجد الشرطة

/662402/غداتشييع-جثمان-سهير-البابلي-من-مسجد-الشرطة

وقع نبأ وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي، كالصاعقة على قلوب محبيها، وتسائل الكثير عن موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة، والذي من المقرر أن يكون ظهر الغد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

دوت الخليج يرصد موعد تشييع جثمان سهير البابلي

ورحلت الفنانة القديرة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت تصدرت الفنانة القديرة سهير البابلي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير بعد أن أعلنت ابنتها في تصريحات صحفية عن تدهور حالتها الصحية، في إشارة منها أنها تتراجع.

وبدأ نجوم الفن في تداول صور سهير البابلي عبر صفحاتهم الرسمية بممواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مطالبون لها بالدعاء، الأمر الذي استدعى الجمهور في ترقب حالتها وتفاصيل مرضها.

نبيل الحلفاوى ينعي سهير البابلي

نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوى، الفنانة سهير البابلي، فكتل عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القديرة تويتر: "رحلت إحدى قديرات المسرح المصرى سواء فى مسرح الدولة أو المسرح الخاص، رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها".

فيما قال الفنان محمود البزاوى: "سكينة وعفت عبد الكريم وبكيزة الدرمللى، ألف رحمة ونور على الأستاذة سهير البابلى صاحبة البصمات العظيمة فى المسرح والسينما والتليفزيون".️

معلومات حول سهير البابلي

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

ومن أشهر أعمال سهير البابلي الفنية فيلم “بكيزة وزغلول”، والذي طرحه عام 1986، من تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين.

مسلسل قانون سوسكا آخر أعمال سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي مسلسل “قانون سوسكا”، والذي قدمته عام 2016، ودارت أحداثه حول دكتورة مصرية تدعى رقية ولعبت دورها الفنانة سهير البابلي، عاشت في كندا وعندما يتوفى زوجها تعود إلى مصر وتحول منزلها لبيت للمغتربات، وتكتشف من خلال الفتيات المشاكل التي تواجهن، والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع.

والعمل من بطولة سهير البابلي، عزت أبو عوف، إنجي أباظة، بسمة محيي زايد، شيرين، رامي غيط، سماح غندور، رشا نور الدين ليندا فهمي، منير مكرم، إسلام صبري، تأليف ربيع فرج، إخراج مازن الجبلي.