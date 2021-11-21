/662404/مؤسس-أمهات-مصر-علي-الطلاب-الإبتعاد-عن-أعمدة-الإنارة-في-المحافظات-التي-تستأنف-الدراسة-غدا

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه سيتم إستئناف الدراسة، غداً الإثنين، في المدارس والجامعات ببعض المحافظات، خاصة في المحافظات التي شهدت سقوط كثيف للأمطار وسوء الأحوال الجوية.

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وناشدت عبير، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور بالتشديد علي أبنائهم بالابتعاد عن أعمدة الإنارة حفاظا علي حياتهم، والإلتزام بجميع التعليمات التي تصدرها إدارات المدارس، بالإضافة إلي إرتداء الملابس الثقيلة لمواجهة الطقس البارد هذه الأيام.

مؤسس أمهات مصر: علي الطلاب الإبتعاد عن أعمدة الإنارة في المحافظات التي تستأنف الدراسة غدًا

كما ناشدت عبير، جميع رؤساء الأحياء بإزالة وكسح الميادة المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة في المناطق المحيطة بالمدارس والجامعات والطرق، حفاظا علي حياة الجميع.

وكان أعلن عاطف سلامة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أصدر توجيهاته بإستمرار تعليق الدراسة غدًا الإثنين، وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتعرض البلاد لحالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية.

وأضاف وكيل الوزارة أن قرار قائد الأقليم بتعليق الدراسة غدا جاء مع إستمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والأماكن التي تأثرت كثيرا من السيول وسقوط الأمطار وحتى يسهل حركة وانتقال المواطنين.