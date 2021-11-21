محافظ أسوان: العمل بكل قوة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من السيول

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان عقب لقائه وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اليوم الأحد، إنه تم استبعاد بعض الجمعيات من مشهد توزيع المساعدات الإنسانية على متضررى السيول بعد سعيها استغلال هذه الأزمة لتحقيق أغراض خاصة أو من خلال السعى إلى الاستعراض وجمع التبرعات.
وكشف محافظ أسوان، أنه لمواجهة تداعيات السيول فقد تم إعطاء الأولوية لسرعة إيواء الأسر المتضررة من خلال تجهيز الوحدات السكنية بحى السلام بالعلاقى جنوب شرق أسوان فى وقت قياسى، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية على المتضررين داخل 14 قرية ومنطقة متضررة.
وكان وفد من الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، قد وصل أسوان اليوم على رأس قافلة تضم 40 حافلة من المساعدات والتجهيزات المنزلية، حيث ضم الوفد رئيسى لجان حقوق الإنسان والطاقة بمجلس النواب طارق رضوان وحسام عوض الله، بجانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب.
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