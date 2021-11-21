صحة الشرقية: حملات مكثفة على المنشآت الطبية وغلق مستشفى تعمل بدون ترخيص

جدة - نرمين السيد - وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى تعمل بدون ترخيص، مزودة بغرف عمليات غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث، نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات، وغلق وتشميع المستشفى الخاصة بالكامل، بعد إخلاء الحالات المرضية المحجوزة بها، وتحويل 6 حالات بعد الولادة لمستشفى أبو حماد المركزى، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف، ومدير مستشفى أبو حماد المركزى، وبعد استصدار قرار من معالى محافظ الشرقية بالغلق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة أبو حماد، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتنبيه عليهم بعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير العلاج الحر بالمديرية، ولجميع مفتشى الحملة، والمشاركين فى هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.