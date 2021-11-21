صندوق الأمم المتحدة:مصر من أول الدول تقديما لتقارير توطين التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وأضافت "مايير"، فى كلمتها خلال فاعلية إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات لخلق فرص العمل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على الصحة الجيدة لهم.

وأوضحت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تضييق الفجوات بين المحافظات وبعضها البعض، وهو ما يجعلنا لا نترك أحدا فى تلك المحافظات يتخلف عن الركب، لافتة إلى أنه يجب أن يكون للمحافظين رؤية أكثر وضوحا لتحقيق التنمية المستدامة بشكل جيد فى محافظاتهم.

وأشارت إلى إن هناك ضرورة لتمكين المرأة التى تقود الأسرة المصرية من خلال معالجة تحديات السكان والتثقيف والتعليم والصحة، لافتة إلى ضرورة أن تحقق مصر ما بدأته من تنمة كبيرة.

ونوهت بنجاح مصر فى مبادرة حياة كريمة التى ساهمت فى تغيير حياة المصريين وحققت العديد من المميزات، مؤكدة أن عملية التنمية المستدامة تتطلب عملا جماعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.