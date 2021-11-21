مصدر أمني ينفي إدراج "قيد البحث" بشهادات وفاة عناصر تشكيل عصابي بأسوان

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن صدور شهادات وفاة لعناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة - الذى تم القضاء عليه بأسوان خلال مواجهات مع قوات الشرطة - تُشير إلى أن سبب الوفاة قيد بحث.. مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.

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