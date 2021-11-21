فاركو يفوز على سيراميكا بهدف نظيف ويواصل صحوته

فاز فريق فاركو علي نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة الثالثة سقوط عبد الله بكرى مدافع فاركو على أرضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه قبل أن يغادر المباراة ونزول أحمد عوض بديلا له.

وشهدت الدقيقة 30 احتساب ركلة جزاء لفاركو بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على سيف تقا فشل فى إحرازها رامى صبرى مدافع فاركو بعدما حاول تسديدها على طريقة "بانينكا" الشهيرة.

فيما كلف عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا، فريقه الهدف الأول أمام فاركو بعد وقوعه فى خطأ بمروو الكرة بين أقدامه بعد تسديدة أحمد شريف لاعب فاركو فى المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية بافتتاح منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة قفز فاركو إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقائين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 4، فيما بقى سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وجاء تشكيل فاركو كالتالى: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : رامي صبري - عبد الله بكرى- جابر كامل،خط الوسط : عزمي غومة - أحمد الصغيري - محمود حمادة -محمود جهاد، خط الهجوم : رزقي حمرون - وليد علي - عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ ياسين مرعي _ أحمد عوض _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف _ إسلام جمال.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عام،خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم ،خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد كوكو - خالد صبحي - عبد الله محمود - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - كوامي بونسو - ايفانز منساه - مصطفى ميسي.