انت الان تتابع تفاصيل خبر حماية المستهلك تستدعي ممثل فودافون بشأن مشاجرة سيلفر مول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشر فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة عنيفة في احد فروع شركة فودافون لخدمات المحمول بين موظفي خدمة العملاء و أحد عملاء الشركة.

وقد حدثت المشاجرة يوم الجمعة الماضي ويظهر الفيديو اعتداء عدد من موظفي الشركة بفرع سيلفر مول بالتجمع الخامس بالقاهرة علي العميل “الذي يعمل طبيبا” بالضرب والركل والصفع بالأيدي وحاول الطبيب رد الضربات وحماية نفسه من وسط موظفي فرع شركة فودافون.

رد شركة فودافون

ردت شركة فودافون في بيان لها علي وسائل التواصل الاجتماعي على الواقعة، إذ نشرت خدمة العملاء رد الشركة في التعليقات على الفيديو المُنتشر، وقالت: «مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدي، تم تحرير محضر وتم التصالح ما بين الأطراف والاعتذار بين الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة، إدارة فودافون لا تقبل بأي تجاوزات في حق العملاء تحت أي ظرف وجارٍ التحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة».

وأكدت الشركة إنها قامت باتخاذ إجراءات حاسمة بناءً على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف، كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميًا بخصوص الواقعة. (رابط رد شركة فودافون ).

رد فعل جهاز حماية المستهلك

وبالرغم من إعلان شركة فودافون التصالح رسميا مع العميل وإدانة ورفض ما حدث من موظفيها تجاهه إلا أن ذلك لم يمنع من تدخل جهاز حماية المستهلك.

فقد أعلن جهاز حماية المستهلك المصري، في بيان رسمي له، استدعاء ممثل شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول، للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

ومن المتوقع (حسب سياسة وتوجه جهاز حماية المستهلك) فرض غرامة علي الشركة ردا علي التجاوز بحق عميل الشركة.