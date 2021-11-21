انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 طرق للاستعلام عن نتائج حجز شقق سكن لكل المصريين 2 من صندوق الاسكان الاجتماعي فور إعلانها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر العديد إعلان صندوق الاسكان الاجتماعي عن نتائج الفرز الخاصة، بحجز شقق سكن لكل المصريين المرحلة الثانية، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، فور انتهاء مراحلة الاستعلام الميداني، وتجدر الإشارة إلى أنه يأتي ذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في توفير سكن ملائم لكل مواطن على أرض مصر، وعلى ذلك نتطرق معكم في السطور التالية، بيان الطرق الواجب إتباعها للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسمياً.

رسالة نصية بنتائج صندوق الاسكان الاجتماعي!

وفقاً لما تداولته أهم الصحف والمجلات المصرية، فإنه سيتم إعلان نتيجة حجز شقق الاسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 2)، خلال الأيام القليلة القادمة، فور الإنتهاء من عمليات الفرز والاستعلام عن طلبات الحجز الحالية، على أن يتم إرسال رسالة نصية لكافة الحاجزين، سواء بالقبول أو بالرفض، لكي يستطيع جميع المتقدمين من معرفة موقفهم من الحجز، وعليه فتكون هذه الطريقة الأولى لمعرفة نتائج الحجز.

الاتصال على رقم مبادرة سكن لكل المصريين 2

وتعد هذه الطريقة الثانية لمعرفة نتيجة حجز شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الاتصال على رقم صندوق التمويل العقاري، والذي خصصة لإستقبال الاستفسارات والشكاوي، وكذلك الاستعلام عن طلب الحجز المقدم، وتجدر الإشارة إلى أنه، تكون مواعيد إستقبال الاتصالات من التاسعة صباحاً، وحتى التاسعة مساءً، كما يجب قبل الاتصال عليك التأكد أولاً من توافر كافة البيانات والمعلومات اللازمة للاستعلام، منها بطاقة الرقم القومي، ومختلف المعلومات المدرجة أثناء تقديم الطلب، بعد ذلك يمكنك الاتصال على أي من الأرقام التالية:

1188.

5777.

0900711117.

رابط وخطوات الاستعلام

يستطيع كذلك جميع حاجزي شقق الاسكان الاجتماعي، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين، الاستعلام عن حالة الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتكون هذه الطريقة الثالثة للاستعلام، وعليه يجيب كذلك توفير بعض البيانات الهامة لإجراء الاستعلام، أبرزها الرقم القومي، وإسم المستعلم، ومن ثم إتباع الإرشادات التالية: