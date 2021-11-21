/662403/فاركو-يخطف-الفوز-من-سيراميكا-بهدف-نظيف-بالدوري

انتهت أحداث مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد لصالح فاركو، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستمرت احداث المباارة بين الفريقين بالضغط من قبل الخصمين، لمحاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وبالفعل ينجح فيها فريق فاركو في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق أحمد شريف.

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز يرفع فاركو رصيده للنقطة السادسة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، ويتجمد سيراميكا رصيده عند النقطة 8 في المركز الخامس.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

موقف الزمالك في الدوري

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.