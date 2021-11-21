/662407/مصدر-مقرب-من-حسام-المندوه-يكشف-عن-موقف-ترشحه-في-انتخابات-الزمالك-القادمة

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج، عن مستقبل حسام المندوه عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء المؤقته لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، مع النادي في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المصدر لـ دوت الخليج: " انه مازل هناك يوم اخر للجنة المؤقته لإدارة الزمالك يوم أخر في النادي".

وأضاف: "سيكون الدكتور حسام المندوه في الفترة القادمة في انتخابات الزمالك، ولكن على مقعد نائب الرئيس".

بيان نادي الزمالك

وكتبت اللجنة بيان رسمي تعلن من خلاله انتهاء عملها على النحو التالي: ”تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم. كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق”.

تفاصيل عودة مرتضى منصور للزمالك

أتفق الوزير أشرف صبحي مع مرتضى منصور لعودته مرة أخرى لرشاسة نادي الزمالك هو ومجلسة بالكامل، من أجل الدعوة للانتخابات.

وأجتمع أشرف صبحي مع مرتضى منصور للاتفاق على فترته القادمة داخل نادي الزمالك بعد حصوله على حكم من القضاء الاداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء الشهر الماضي.

وأتفقوا على عودته يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء الفترة القانونية للجنة المعينه برئاسة حسين لبيب غداً، ليتسلم مرتضى منصور النادي يوم الثلاثاء لمدة 48 ساعة للإعلان عن الانتخابات.

وهناك خيار أخر بأن يظل مرتضى منصور في منصبة كرئيس لنادي الزمالك لمدة شهرين، حتى الأن تناقش تلك الأمور من الناحية القانوني قبل اتخاذ قرار بشكل رسمي من جانب وزارة الشباب والرياضة.