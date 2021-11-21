نجل محافظ سابق سبب واقعة الإعتداء على الطفل بنادى هليوبولس..النائب عمرو السنباطى:تم إيقافه وسنطرح فصله نهائيا

/662410/نجل-محافظ-سابق-سبب-واقعة-الإعتداء-على-الطفل-بنادى-هليوبولسالنائب-عمرو-السنباطىتم-إيقافه-وسنطرح-فصله--نهائيا

كشف عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس الرياضي، عن حالة الإعتداء التي تعرض لها طفل من أبناء نادي هليوبوليس أثناء تواجده داخل مقر النادي.

دوت الخليج

وقال السنباطي خلال تصريحات ''حضرة المواطن'': '' غاضب جداً لرؤيتي هذا المشهد السئ، وهذا السلوك لم نعتاد أن يحدث داخل النادي''.

وأضاف رئيس نادي هليوبوليس: '' تعرفنا علي الشخص المعتدي على الطفل وتبين أنه والد أحد أبناء النادي وحدث احتكاك بسيط بين الطفلين أثناء المران وأن الأمر لا يستوجب هذا المشهد''.

وتابع '' اتخذت قراراً مباشراً بإيقاف هذا العضو لمدة عام لحين عرض هذه القضية على الجمعية العمومية لمناقشة قرار فصله نهائياً".

بعد واقعة غير أخلاقية.. رئيس نادي هليوبوليس: غاضب جداً لرؤيتي هذا المشهد السئ داخل النادي

وكان أظهرت كاميرات المراقبة فيديو يظهر شخص يتوجه إلى طفل يسير داخل النادي ويقوم بالاعتداء عليه بطريقة سيئة غير جيدة، ويحمله ويطرحه أرضاً مما استوجب تدخل عدد من اللاعبين المتواجدين داخل النادي لتخليص الطفل من يد المعتدي.

يذكر أن الشخص المعتدي هو خالد عبدالعظيم مرسي نجل محافظ القاهرة السابق، وعضو بنادي هليوبوليس الرياضي.